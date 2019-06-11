Tunceli'deki Dünya Rafting Şampiyonası'nda kıyasıya mücadele

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de devam eden Dünya Rafting Şampiyonası'na katılan ülkelerin takımları, Munzur Nehri'ndeki zorlu parkurda kıyasıya yarıştı.

Munzur Nehri'nde devam eden şampiyona kapsamında, takımlar arasında sıralama yarışı yapıldı. Takımlar, dereceye girebilmek için Munzur Nehri'ndeki zorlu parkurda mücadele etti. Şampiyonaya devam edecek takımların belirlendiği yarışlarda; Dünya Rafting Federasyonu Asbaşkanı ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e, milli takım forması ve yarışma madalyası hediye etti. Çeyrek final, yarı final ve final yarışlarıyla devam edecek şampiyonanın ilgi gördüğünü belirten Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı, "Dünya Rafting Şampiyonası, Türkiye ve dünya basını tarafından büyük ilgi gördü. 20 ülkeden yüzlerce sporcu yarışıyor. Ulusal medyada hatta uluslararası medyada sıkça yer aldığımızı gördük. 2 yıl önce temelini attığımız bu yarışmanın artık meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Artık Tunceli, dünyada rafting merkezi oldu. Dünyanın çeşitli ülkelerinde gelen sporcular yöneticiler Tunceli doğasına yarışma pistine hayran kaldı. İlgi beklediğimizin üzerinde oldu" dedi.