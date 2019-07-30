HABER

Tunceli’deki kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 21:44 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Kaza, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi çevre yolu çıkış kavşağında meydana geldi.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı İstiklal Mahallesi çevre yolu çıkış kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Baysal idaresindeki 24 EA 204 plakalı araç, çevre yolu çıkışında Sait Şirin yönetimindeki 23 AAJ 850 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 24 EA 204 plakalı araçta bulunan anne Hüsniye olay yerinde, baba Hüseyin Tunceli’de, oğulları Eren Baysal ise Elazığ’da kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Kazadan yaralı kurtulan 2 kişi ise Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldularYardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular
Dere yatağına uçan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandıDere yatağına uçan otomobilin alkollü sürücüsü yaralandı
Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem imamı' yakalandı (2)Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem imamı' yakalandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Sakın ücret ödemeyin

Sakın ücret ödemeyin

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.