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Tunceli'deki kazada ölen çift ve oğulları yan yana toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 19:09 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde dün akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet (55) ve Hüsniye Baysal (54) çifti ile oğulları Eren Baysal'ın (30) cenazeleri, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Tunceli'deki kazada ölen çift ve oğulları yan yana toprağa verildi

Ferit DEMİR/PERTEK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin Pertek ilçesinde dün akşam saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ahmet (55) ve Hüsniye Baysal (54) çifti ile oğulları Eren Baysal'ın (30) cenazeleri, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Pertek çevreyolunda dün akşam saatlerinde, Ahmet Baysal yönetimindeki 24 EA 204 plakalı otomobil ile güvenlik korucusu Yılmaz Aslan'ın kullandığı 23 AAJ 804 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ahmet Baysal, eşi Hüsniye Baysal ve oğlu Eren Baysal yaşamını yitirdi. Kazada, Baysal ailesinin bulunduğu araçta bulunan Hüseyin Emik ile diğer otomobilin sürücüsü Yılmaz Arslan ve yanında bulunan Sait Şirin ise yaralandı. Yaşamını yitiren Baysal çifti ve oğulları için akşam saatlerinde Pertek Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, Pertek Kaymakamı Arif Gül, Pertek Belediye Başkanı CHP'li Ruhan Alan, Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin, ölenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Alevi dedesinin okuduğu dualardan sonra kılınan cenaze namazlarının ardından omuzlara alının tabutlar cenaze aracıyla Mercimek köyüne götürülüp, yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.
GÜVENLİK KORUCUSU TUTUKLANDI
Baysal ailesinin bulunduğu otomobil ile çarpışan diğer otomobilin sürücüsü Yılmaz Aslan'ın tedavisi tamamlandı. Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan güvenlik korucusu Yılmaz Aslan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer yaralılar Hüseyin Emik ve Sait Şirin'in tedavilerinin ise devam ettiği belirtildi.
BİR OĞLU SEÇİM KAVGASINDA ÖLMÜŞ
Baysal çiftinin diğer oğulları Yüksel Baysal'ın da 1 Nisan 2014 'te Bulgurtepe Tepe köyünde muhtarlık seçimi ardından çıkan tartışmada av tüfeğiyle öldürüldüğü, aileden geriye Burak ve Duygu Baysal kardeşlerin kaldığı öğrenildi.

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Tunceli'deki kazada ölen çift ve oğulları yan yana toprağa verildiTunceli'deki kazada ölen çift ve oğulları yan yana toprağa verildiTunceli'deki kazada ölen çift ve oğulları yan yana toprağa verildiTunceli'deki kazada ölen çift ve oğulları yan yana toprağa verildi

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