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Tunceli’deki Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 13:46 | Son Güncelleme

Tunceli Valiliği, teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla gerçekleştirilen operasyonun 2 bin 250 personel ve 150 operasyonel timiyle başarılı şekilde devam ettiğini bildirdi.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Tunceli’de Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu başlatıldı.

Tunceli Valiliği, teröristlerin kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla gerçekleştirilen operasyonun 2 bin 250 personel ve 150 operasyonel timiyle başarılı şekilde devam ettiğini bildirdi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tunceli’de Bölücü Terör Örgütünün kış üslenmesine girmesini engellemek ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca Kıran-7 Munzur Vadisi Operasyonu başlatıldı. Bahse konu operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında görevli Jandarma Komando, JÖH ve PÖH timlerinden oluşan 2 bin 250 personel 150 operasyonel tim görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Kıran Operasyonları, kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor."

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