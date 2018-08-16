Tunceli’deki Orman Yangını Tartışma Konusu Oldu

Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde yaklaşık bir hafta önce başlayan yangının çıkış nedeni bilinmiyor. İki tepenin çevresindeki çok sayıda noktada süren yangına, bölgenin yasak bölge olması ve patlayıcı bulunma ihtimali nedeniyle müdahale edilemiyor.
Yangına müdahale edilmemesi siyasetçilerin ve sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti. HDP bölgeye heyet gönderirken, bir grup STK temsilcisi ve siyasetçi de Hozat Kaymakamlığı’nı ziyaret etti.
Heyette bulunan Tunceli Barosu Başkanı Barış Yıldırım, görüşmenin ardından Amerikan Sesi’ne konuştu. Bölgede koruma altındaki türlerin yaşadığına dikkat çeken Yıldırım, “Yöreden aldığımız izlenimlere göre havadan müdahale edilmesi lazım çünkü çok sert bir coğrafya. Karadan müdahale başladı ama arazinin yapısı ve ulaşım olmaması problem yaratıyor. Bölgemiz Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşamlarını Koruma Sözleşmeleri’ne göre koruma altında olan pek çok türe ev sahipliği yapıyor. Orman yangınları sadece ormanları bitki örtülerini değil bu floraları da etkiliyor. Bu bakımdan Anayasa’ya göre derhal müdahale edilmesi lazım” dedi.
Görüşmeye katılan Tunceli İl Genel Meclis Üyesi Cem Demirkılıç ise karadan müdahalenin zaman kaybı olacağını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Demirkılıç, “Konum itibariyle bölgeye girilemiyor. Havadan müdahale olursa daha iyi sonuç verir. Dağınık bir bölge, parça parça yanıyor. Karadan müdahale zaman kaybına yol açar” diye konuştu.
Sosyal medya üzerinden dile getirilen tepkilerin artması üzerine Tunceli Valiliği bir açıklama yaptı. Sosyal medyada yer alan fotoğrafların Tunceli’ye ait olmadığını savunan valiliğin açıklaması şöyle: “Bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında bilgi kirliliği oluşmuş olup ‘Dersim Yanıyor’ başlığı altında yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsi geçen haberlerde kullanılan fotoğraflar ise ilimize ait değildir. Hozat ilçesi Aliboğazı mevkiinde çıkan örtü altı yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmakta olup, bölge kontrol altına alınmıştır. İlimiz genelinde başka herhangi bir bölgede orman yangını bulunmamaktadır. Bu tür haberler bazı kesimlerce kasıtlı çıkarılmakta olup huzur Şehrimiz Tunceli’ye gölge düşürülmek istenmektedir.”
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