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Tunceli'deki orman yangınına havadan müdahale talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, merkeze bağlı Eğriyamaç köyü ile Bali Deresi vadisi iç kesimlerinde 18 Ağustos'ta başlayan orman yangını devam ediyor.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, merkeze bağlı Eğriyamaç köyü ile Bali Deresi vadisi iç kesimlerinde 18 Ağustos'ta başlayan orman yangını devam ediyor. Kent merkezi ve çevre köylerden vatandaşların yangını söndürmeye çalıştığı belirtildi. Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, orman yangınına havadan gerekli müdahalenin yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurduklarını söyledi.

Merkez Bali Deresi vadisi iç kesimlerinde, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik 18 Ağustos'ta önce havadan, ardından karadan düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmadan sonra bölgede çıkan orman yangını devam ediyor. 5 gündür devam eden orman yangınına bölgenin sarp olması nedeniyle müdahale edilemediği iddia edildi. Kent merkezi ile çevre köylerden giden vatandaşların alevleri söndürmeye çalıştığı öğrenildi.

'ORMAN YANGININA HAVADAN MÜDAHALE EDİLSİN'

Tunceli Baro Başkanı Avukat Barış Yıldırım, ormanların korunmasının anayasal bir hak olduğu belirterek, Anayasa'nın ve yasaların bu konudaki maddelerinin gereğinin yapılmasını istedi. Baro Başkanı Yıldırım, Tunceli'deki orman yangınına havadan gerekli müdahalenin yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Anayasa'nın 'Ormanların korunması ve geliştirilmesi' kenar başlıklı 169'uncu maddesinde; 'Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz' diyor. Biz bu kentte yaşayan insanlar olarak Anayasa ve yasalardaki bu maddelerin gereğinin yapılmasını istiyoruz."

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