Tunceli'deki orman yangınına havadan müdahale talebi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, merkeze bağlı Eğriyamaç köyü ile Bali Deresi vadisi iç kesimlerinde 18 Ağustos'ta başlayan orman yangını devam ediyor. Kent merkezi ve çevre köylerden vatandaşların yangını söndürmeye çalıştığı belirtildi. Tunceli Baro Başkanı Barış Yıldırım, orman yangınına havadan gerekli müdahalenin yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurduklarını söyledi.

Merkez Bali Deresi vadisi iç kesimlerinde, güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik 18 Ağustos'ta önce havadan, ardından karadan düzenlediği operasyon sırasında çıkan çatışmadan sonra bölgede çıkan orman yangını devam ediyor. 5 gündür devam eden orman yangınına bölgenin sarp olması nedeniyle müdahale edilemediği iddia edildi. Kent merkezi ile çevre köylerden giden vatandaşların alevleri söndürmeye çalıştığı öğrenildi.

'ORMAN YANGININA HAVADAN MÜDAHALE EDİLSİN'

Tunceli Baro Başkanı Avukat Barış Yıldırım, ormanların korunmasının anayasal bir hak olduğu belirterek, Anayasa'nın ve yasaların bu konudaki maddelerinin gereğinin yapılmasını istedi. Baro Başkanı Yıldırım, Tunceli'deki orman yangınına havadan gerekli müdahalenin yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvurduklarını belirterek, şöyle konuştu: