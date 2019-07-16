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Tunceli'deki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:34 | Son Güncelleme

Teröristlerin önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcının patlaması sonucu sevk edildiği Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi, memleketine Tunceli'ye gönderildi

ELAZIĞ (AA) - Tunceli'de bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcının patlaması sonucu sevk edildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu'nun cenazesi, memleketine gönderildi.

Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarının araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan 2 kardeşten ağır yaralanarak helikopterle getirildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitiren Güloğlu'nun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu'nun ardından küçük kızlarını da kaybeden baba Ekber ve anne Cevriye Güloğlu, gözyaşı döktü.

Hastane morgunu ziyaret eden Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Güloğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.

Ailesi tarafından teslim alınan küçük kızın cenazesi defnedilmek üzere Tunceli'ye götürüldü.

- Olay

Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyünün Çakılyayla mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcıya basan çocuklardan 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu olay yerinde hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu ise helikopterle Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Nupelda Güloğlu, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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