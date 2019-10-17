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Tunceli'deki tarihi kışla, müzeye dönüştürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 17:00 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de 1936 yılında Avusturyalı ve Alman mimarlar tarafından yapılan tarihi kışla, valilik tarafından 3 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Tunceli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne dönüştürüldü.

Tunceli'deki tarihi kışla, müzeye dönüştürüldü

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)- TUNCELİ'de 1936 yılında Avusturyalı ve Alman mimarlar tarafından yapılan tarihi kışla, valilik tarafından 3 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Tunceli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ne dönüştürüldü.
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Tunceli bölgesinde bulunan 2 bin tarihi eserin sergileneceği bildirildi. Müzede incelemede bulunan Vali Tuncay Sonel, yakın zamana kadar harabe halde olan tarihi kışlanın restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve tarihi eserlerin yerleştirilmesiyle ziyarete açılacağını ifade etti. Vali Sonel, "1936 yılında Alman ve Avusturya mimarisiyle yapılan ve o vakitte askeri kışla olarak kullanılan bina birkaç yıl öncesine kadar çok kötü durumdaydı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kültür ve Turizm Bakanımızın katkılarıyla yüklenici firmanın da çalışmasıyla burası çok güzel bir müze haline getirildi. Hem Tunceli’mize hem bölgemize hem de ülkemize hayırlı olsun. Yeni açılmasına rağmen 2 bin parça tarihi eserin sergilenecek olması çok önemli. Bölgemizin zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olduğu biliyoruz ve sergilenecek tarihi eserler ile bu gerçek bir daha kanıtlanmış olacak. Tunceli'de bir müzemiz eksikti. İlimize gelen vatandaşlarımız Tunceli'nin muhteşem doğasına hayran kalıyordu. Ama bir yanımız eksikti. O da müzeydi. Müzemiz tarihi eserlerin yerleştirme işlemleri tamamlanınca ziyarete açılacak" dedi.
Müzede tarihi eserlerin yanında alevilik inancı ve Tunceli'de 1938 olayları ile ilgili sözlü ve tarihi belgeler, kent florasında yer alan endemik bitki türleri, yöredeki yaban hayvanlarına ait silikon heykeller ile bir kütüphane ve toplantı salonları yer alacak.
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Tunceli'deki tarihi kışla, müzeye dönüştürüldüTunceli'deki tarihi kışla, müzeye dönüştürüldüTunceli'deki tarihi kışla, müzeye dönüştürüldüTunceli'deki tarihi kışla, müzeye dönüştürüldü

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