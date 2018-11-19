Tunceli'deki terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayanlara ve iş birlikçilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında verilen gözaltı kararının ardından 10 Kasım'da Pülümür ve Pertek ilçeleri ile Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 11 zanlının İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 5'i "silahlı terör örgütüne yardım yataklık" iddiasıyla tutuklandı, 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

