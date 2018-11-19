HABER

Tunceli'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 15:56 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağlayanlara ve iş birlikçilerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında verilen gözaltı kararının ardından 10 Kasım'da Pülümür ve Pertek ilçeleri ile Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanan 11 zanlının İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 5'i "silahlı terör örgütüne yardım yataklık" iddiasıyla tutuklandı, 6 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNERBeklenen Cuma Haftası Beklenen Cuma Haftası
Patara'da 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu: Nasıl geldiğini anlamamız çok zorPatara'da 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu: Nasıl geldiğini anlamamız çok zor
Down sendromlu gençlerin şehir turuna polis ekipleri eşlik ettiDown sendromlu gençlerin şehir turuna polis ekipleri eşlik etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara gözaltı Pertek Pülümür terör operasyonu Tunceli tutuklama

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

Fatih Terim'den Emre Belözoğlu'na: Fethullahçılarla ilişiğini kes

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Patara'da 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu: Nasıl geldiğini anlamamız çok zor

Patara'da 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu: Nasıl geldiğini anlamamız çok zor

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Kadıköy'de akılalmaz olay! 2 kadın betona battı

Kadıköy'de akılalmaz olay! 2 kadın betona battı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.