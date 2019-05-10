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Tunceli'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Kentin kırsalında 2'si örgütün sözde sorumlularından 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalında 2'si örgütün sözde sorumlularından 6 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün İl Jandarma Komutanlığınca, kent merkezinin kırsalında eylem hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda ölü olarak ele geçirilen 6 teröristten birinin "terörden arananlar listesi"nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride aranan örgütün sözde doğu cephe sorumlusu "Doğan-Serhat" kod adlı Celal Kaya, birinin de 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan sözde doğu il merkez sorumlusu "Baran" kod adlı Haydar Gül olduğu anımsatıldı.

Operasyon bölgesinde arama tarama faaliyeti yürütüldüğü belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Arama tarama faaliyetlerinde bir bixi makineli tüfek, 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 el bombası, 9 kalaşnikof şarjörü, 72 kalaşnikof mühimmatı, 103 bixi mühimmatı, sırt telsizi, 8 fünye, 10 gram TNT patlayıcı, güneş paneli, 2 pil bloku, ses kayıt cihazı, 4 hafıza kartı, 2 sırt çantası, 2 jeneratör, 2 akü, 6 mutfak tüpü, televizyon, 5 benzin bidonu, soba, 4 battaniye, 10 çift ayakkabı, 20 lamba, 2 fener, 50 metre kablo, 50 metre sera naylonu, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.

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