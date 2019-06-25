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Tunceli'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 10:11 | Son Güncelleme

Kentin kırsalında gerçekleştirilen ve biri turuncu, 3'ü gri kategorideki 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çeşitli silah, patlayıcı ve mühimmat ile yaşamsal malzeme ele geçirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli kırsalında gerçekleştirilen ve biri turuncu, 3'ü gri kategoride olan 5 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çeşitli silah, patlayıcı ve mühimmat ile yaşamsal malzemenin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentin merkez kırsalında eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca, 22 Haziran'da başlatılan "Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel" operasyonunda daha önce biri Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu, 3'ü gri kategoride olan 4 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Devam eden operasyonda bugün de 1 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyon bölgesinde yapılan arama taramada, 2 M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 10 kalaşnikof şarjörü, 6 M-16 şarjörü, 4 el bombası, 287 kalaşnikof mühimmatı, 147 M-16 mühimmatı, 2 pil bloku, 7 şemsiye, 2 yağmurluk, 9 panço, 3 sırt çantası, radyo, 2 flaş bellek, 3 hafıza kartı, 5 kilogram tütün, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

Açıklamada, ayrıca kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu Tunceli Tunceli İl Jandarma Komtanlığı Tunceli Valiliği

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