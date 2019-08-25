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Tunceli'deki terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 11:54 | Son Güncelleme

Operasyon kapsamında tespit edilen terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de düzenlenen operasyonda ölü ele geçirilen teröristin, Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin merkez ilçe kırsalında ortak operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu bir terörist SİHA ile etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
SİHA terör operasyonu Tunceli

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