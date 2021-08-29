Tunceli’deki Yangına Günler Sonra Havadan Müdahale

Tunceli’nin Hozat ilçesinde günlerdir süren orman yangınına 12. gününde havadan müdahale edilmeye başlandı. Yangın bölgesine gitmek isteyen HDP ve CHP heyetlerine güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

Hozat ilçesinin Kurukaymak bölgesinde 18 Ağustos’ta başlayan ve daha sonra Hozat-Ovacık arasındaki Buzlutepe mevkiine sıçrayan yangına Pazar günü sabah saatlerinde havadan müdahale edildi. Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Tunceli'de özel güvenlik bölgesinde çıkan yangınlardan 3'ünün kontrol altına alındığı belirtilerek, tek noktada devam eden orman yangınına 2 helikopter, 1 uçak, 1 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 2 greyder ve 40 personelle müdahale edildiği ifade edildi.

Bu arada HDP ve CHP’den birer heyet yangınların olduğu bölgede inceleme yapmak istedi. Ancak her iki heyete de güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi.

Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’tan oluşan CHP heyeti, başka bir noktadan yangın söndürme çalışmalarını izledi. CHP heyeti, yangın bölgesinden gelen köylülerden bilgi aldı. Heyetin incelemeleri sürerken, Abutka bölgesinde yeni bir yangın daha çıktı.

‘Yangın operasyon sırasında çıktı’ iddiası

Bir süre söndürme çalışmalarını izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, burada yaptığı açıklamada, yangının bir operasyon sırasında çıktığı yönünde iddialar olduğunu söyledi. Ağbaba, 140 hektar alanın yandığını ifade ederek şunları söyledi: ”Yangın, köylülerin ve sivil vatandaşın iddiasına göre 18 Ağustos'ta, asfalta 1 kilometre kala başlıyor. Operasyon sırasında bir bomba atılması ile başladığı iddia ediliyor. Yangın başladığında köylü müdahale etseydi yangının büyümeyeceği söyleniyor. Maalesef sivil vatandaşların müdahalesine izin verilmediği için yangın büyüyor. Yaklaşık 12 gün sonra yani bugün Orman Genel Müdürlüğü 40 personel, iki helikopter, bir uçakla müdahale etti. Keşke bunu kamuoyunun tepkisi, bölgedeki insanların tepkisi olmadan önce yapabilseydi. Yangın çok daha çabuk bitebilirdi. Şu anda yaklaşık 140 dekar alanın yandığını iddia ediliyor.”

CHP’den yardım teklifi

Ağbaba, CHP’li belediyelerin yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını söyleyerek, yangına geç müdahalenin kafalarda soru işareti yarattığını savundu. Ağbaba, “Burada geçmişte Marmaris, Antalya ve Manavgat'ta yapıldığı gibi yapılmaması lazım, yangının söndürülmesi lazım. Maalesef yönetilemiyor, gayet şeffaf yönetilmesi lazım, bilgilerin açıkça paylaşılması lazım. Buradaki kapalılık kafalara bazı soru işaretleri getiriyor. Tunceli’ye özgü bir yangın söndürme metodu denenmemeli. Maalesef şimdiye kadar denendi izleyerek ‘kendi sönsün’ denilerek, bir yangın söndürme metodu denendi. Onun da ne kadar başarısız olduğu 140 dekar hektar alanın yanmasıyla ortaya çıktı” diye konuştu.

Ağbaba yangın sündürülene kadar bölgede kalacaklarını söyledi.

Bu arada Orman Genel Müdürlüğü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Tanzi Deresi bölgesinde yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

