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Tunceli'den İdlib'e bir tabur komando gönderildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 18:36 | Son Güncelleme

RUSYA ile sağlanan mutabakat sonrasında İdlib'e ilave asker gönderileceği kararının ardından Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı’nda bir tabur asker, dualarla İdlib’e uğurlandı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- RUSYA ile sağlanan mutabakat sonrasında İdlib'e ilave asker gönderileceği kararının ardından Tunceli 4'üncü Komando Tugay Komutanlığı’nda bir tabur asker, dualarla İdlib’e uğurlandı. Tunceli'de düzenlenen uğurlama törenine, Vali ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve çok sayıda davetli katıldı. İdlib'de görev alacak asker için düzelenen yemekte konuşan Vali Sonel, komanda birliklerine görevlerinde başarılar dileyerek, "Bugün aranızda olmanın onuru ve mutluluğu yaşıyoruz. Hepiniz alnı öpülesi birer kahramansınız. Mehmetçiklerimiz, jandarmamız, emniyetimiz Tuncelimiz de dahil olmak üzere yurdumuzun dört bir köşesinde destanlar yazdı. Yurt dışında da El Bab’da, Afrin’de destanlar yazdınız. Yine onurlu bir görev için bugün sizleri yolcu edeceğiz. Sizleri, İdlib’de olası bir durumda orada görev almanız için buradan uğurlayacağız. Bu vesileyle canlarını vatan, bayrak, millet uğruna seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sizlerin huzurunda rahmetle, şükranla saygıyla anıyoruz. İnşallah Türk askeri olarak orada görevinizi en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Hem ülkemizi hem milletimizi hem de asil bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Bizler sizlere güveniyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yüce Rabbim vatanımıza, bayrağımıza, milletimizin birlik ve beraberliğine göz diken hainlere fırsat vermesin. Hepinizin yolu açık olsun. Allah sağlıkla gidip sağlıkla dönmeyi nasip etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun"diye konuştu. Vali Sonel’in konuşmasının ardından Kuran’ı Kerim okunarak, askerler için kurban kesildi.

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