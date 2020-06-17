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Tunceliler gözyaşlarıyla uğurladı, Vali Tuncay Sonel ağlayarak veda etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 15:13 | Son Güncelleme

Tunceli’den Ordu Valiliğine atanan Tuncay Sonel, gözyaşları arasında kente veda etti, vatandaşlar da ağlayarak onu uğurladı.

10 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile 41 ilin valisi değişti. Tunceli’de önemli işlere imza atan ve halkın gönlünde taht kuran Vali Tuncay Sonel, kentten ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Kendisi için düzenlenen uğurlama törenine 7’den 70’e herkes katıldı. Valilik bahçesinde uğurlamaya gelen çocuklar "Yetim ve öksüzlerin babası Seni Unutmayacağız", "Düzgün Baba Yoldaşın olsun" ve “Yolun Açık Olsun Hayallerimizin Mimarı” yazılı pankart açtı. 15 Haziran 2019 tarihinde Tunceli-Ovacık karayolu Yoncalı köyü mevkiinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehrine düşerek yaşamını yitiren Engin Eroğlu’nun babası uğurlama töreninde Vali Sonel’e sarıldı. O sırada Vali Sonel, gözyaşlarını tutamadı ve duygusal anlar yaşandı.

'BİZ BURAYI VE SİZLERİ ÇOK SEVDİK'

Ayrılma töreninde sık sık gözyaşlarını tutamayan Vali Tuncay Sonel, “Birkaç yıl öncesine kadar terörle anılan Tunceli, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bize verdiği güçle ve kahraman güvenlik güçlerimizin teröristlerle mücadelesiyle adeta huzur şehri haline geldi. Artık Tunceli eski Tunceli değil. Çok güzel insanlar var burada. Ordu’da bir eviniz bir kardeşiniz var. Allah için biz burayı ve sizleri çok sevdik. Ben burada olan olmayan başta çalışma arkadaşlarımız çok olmak üzere herkese teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Çocuklarımıza, gençlerimize, nine ve dedelerimize çok selam söyleyin. Allaha emanet olun” dedi.

Kendisini uğurlamak üzere bir araya gelenlerle tek tek vedalaşan Vali Tuncay Sonel, vatandaşların gözyaşları, yoğun sevgi gösterileri ve alkışları eşliğinde arabasına binerek Karayoluyla Ordu’ya gitmek üzere yola çıktı.

(İHA)

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