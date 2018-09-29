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Tuncelili anne adayları doğada yoga ile doğuma hazırlanıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.09.2018 10:43 | Son Güncelleme

Tunceli Devlet Hastanesi Gebe Okulunda anne adaylarına, doğa eşliğinde yoga ve duyu bütünleme eğitimi veriliyor - Hastane Başhekimi Çağdaş Özdemir: "Gebelerimiz burada hem günlük aktivitelerini hem normal sporlarını yapıyor hem de gebelik ve doğum için gerekli aktivitelerini yaparak daha rahat gebelik dönemi geçirmeleri için çalışıyoruz" - Anne adayı Gül Altınsoy: "Çoğu hamilelerde olan ağrıların bende olmadığını fark ediyorum. Ağrım olsa da yoga hareketleriyle hafifletiyorum"

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de anne adayları, rahat bir hamilelik dönemi geçirmek için yoga ve duyu bütünleme egzersizleri yaparak doğuma hazırlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Tunceli Devlet Hastanesi Gebe Okulunca verilen eğitimler için zaman zaman ildeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda bir araya gelen anne adayları, doğa eşliğinde yoga yapıyor.

Yoga eğitmeni Bükre Egemen Sarıdoğan yönetiminde egzersizlerini sürdüren anne adayları, daha kolay doğum yapmayı amaçlıyor.

Tunceli Devlet Hastanesi Baş Hekimi ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Çağdaş Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018 yılı başından beri 'gebe okulu' aktivitelerine devam ettiklerini söyledi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel tarafından yapılan 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yoga eğitimi verdiklerini belirten Özdemir, şunları söyledi:

"Gebelerimiz burada hem günlük aktivitelerini hem normal sporlarını yapıyor hem de gebelik ve doğum için gerekli aktivitelerini yaparak daha rahat gebelik dönemi geçirmeleri için çalışıyoruz. Profesyonel bir gebe eğitmenimiz var. Doğadaki bu yoganın yanı sıra hastane de de çeşitli eğitimler veriyoruz." dedi.

Eğitime katılan anne adayı Gül Altınsoy, iki aydır yoga yaptığını belirtti.

Yoga egzersizlerinin kendisine ve bebeğine faydalı olduğunu aktaran Altınsoy, "Yoga ile kendimi daha dinamik daha dinç ve zinde hissediyorum. Çoğu hamilelerde olan ağrıların bende olmadığını fark ediyorum. Ağrım olsa da yoga hareketleriyle hafifletiyorum." diye konuştu.

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