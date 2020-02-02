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  4. Tunceli'nin 3 ilçesinde hasar gören elektrik nakil hatları onarılıyor

Tunceli'nin 3 ilçesinde hasar gören elektrik nakil hatları onarılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 13:37 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde hasar gören elektrik nakil hatlarının onarım çalışmaları, sıfırın altında 15 derecede yapılıyor.  Tunceli genelinde geçen hafta etkili olan kar yağışı Pülümür, Nazimiye, Hozat ve Ovacık ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde hasar gören elektrik nakil hatlarının onarım çalışmaları, sıfırın altında 15 derecede yapılıyor.
Tunceli genelinde geçen hafta etkili olan kar yağışı Pülümür, Nazimiye, Hozat ve Ovacık ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye ulaşırken, çok sayıda köy yolunda da ulaşım kapandı. Kar yağışının Cumartesi günü sona ermesinin ardından karayolları ile Özel İdare Genel Sekreterliği bünyesindeki karla mücadele ekipleri, yolların açılması için yoğun çaba gösterirken, Nazımiye, Pülümür ve Hozat ilçelerinde hasar gören elektrik nakil hatlarının onarım çalışmaları eksi 15 derece soğuk havada yapılıyor. Elektrik arıza ekipleri, olumsuz hava şartlarında kopan enerji nakil hatlarını demir direklere tırmanarak yapıyor.

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