Tunceli'nin 31 bölgesi özel güvenlik bölgesi ilan edildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlar nedeniyle merkez ve 4 ilçenin 31 bölgesi, 15 gün süreyle özel güvelik bölgesi ilan edildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli merkez ve 4 ilçesinde yürütülen terör operasyonları nedeniyle 31 ayrı bölge güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilerek, açıklamada şöyle denildi:
"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 31 ayrı bölgede 1 Eylül 2018- 15 Eylül 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir."
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