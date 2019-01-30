Tunceli’nin 4 ilçesinde eğitime kar tatili

Tunceli’nin 4 ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.
Valilik açıklamasında, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt ilçelerimizde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla Nazımiye, Pülümür, Ovacık ve Mazgirt ilçelerimizde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 09 Ocak 2019 Çarşamba günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.
Ayrıca 4 ilçede kamuda görevli hamile ve engelli çalışanların da izinli sayılacağı bildirildi.
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