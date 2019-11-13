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Tunceli'nin Akpazar belde belediyesine görevlendirme

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 08:52 | Son Güncelleme

Kentin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırılması ve aynı suçtan hakkında başka bir soruşturma yürütülmesi nedeniyle görevden uzaklaştırıldı - Görevden uzaklaştırılan Çelebi'nin yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırılması ve aynı suçtan hakkında başka bir soruşturma yürütülmesi nedeniyle görevden uzaklaştırılıp yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırılması ve aynı suçtan hakkında başka bir soruşturma yürütülmesi nedeniyle görevden uzaklaştırılıp yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği ayrı aynı suçtan hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada bu nedenle Çelebi'nin görevden uzaklaştırıldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Çelebi, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen 3 yıl 4 ay hapis cezasına ilişkin mahkumiyet kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127.maddesi ile 5393 sayılı "Belediye Kanunu"nun 47. maddesine istinaden İçişleri Bakanlığının 12 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46. maddesi kapsamında Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, Akpazar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

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