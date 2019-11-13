Tunceli'nin Akpazar belde belediyesine görevlendirme

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırılması ve aynı suçtan hakkında başka bir soruşturma yürütülmesi nedeniyle görevden uzaklaştırılıp yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Belediye Başkanı Orhan Çelebi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapse çarptırılması ve aynı suçtan hakkında başka bir soruşturma yürütülmesi nedeniyle görevden uzaklaştırılıp yerine Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Akpazar Belediye Başkanı Orhan Çelebi hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildiği ayrı aynı suçtan hakkında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada bu nedenle Çelebi'nin görevden uzaklaştırıldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: