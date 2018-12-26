HABER

Tunceli'nin bazı ilçelerindeki okullara 'kar' tatili

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 23:08 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de, kar nedeniyle merkez ile Hozat, Ovacık, Nazimiye, Pülümür ve Mazgirt ilçelerindeki okullarda, Pertek ve Çemişgezek ilçesinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, kar nedeniyle merkez ile Hozat, Ovacık, Nazimiye, Pülümür ve Mazgirt ilçelerindeki okullarda, Pertek ve Çemişgezek ilçesinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Aralık günü ilimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının perşembe günü öğle saatlerine kadar yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dahil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, yoğun kar yağışı ile buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Bu çerçevede yoğun kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden dolayı herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezleri ile Halk Eğitim Merkezleri'nde, Tunceli merkez, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamında, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık 2018 Perşembe günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
TIR parkında şüpheli ölümTIR parkında şüpheli ölüm
Jandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonuJandarma'dan büyük uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Seksi modelin bir anda odasına daldılar

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

'Dizi benim yüzümden bitmedi'

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

Babasından kalan mirasla milyoner olan hırsıza büyük şok!

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

İzmir'de feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Köpeğe işkenceden yakalandı, cinayet zanlısı çıktı

Galerici sokak ortasında intihar etti!

Galerici sokak ortasında intihar etti!

Eskişehir'de alkollü drift yapan sürücüye rekor ceza! Ehliyetine tam 13 yıl...

Trafikte bunu yaptı rekor ceza geldi! Ehliyetine tam 13 yıl...

Sakarya'da dehşet! Bacanağını sokak ortasında öldürdü

Sesin geldiği yere koşan dehşete kapıldı! Güvenlik kamerası...

Konya Büyükşehir Belediyesi önünde sıradışı protesto! Ölen köpekleri kefenleyip...

Kan donduran olay! Ölülerini kefene sarıp belediyenin...

Bursa'da yasak aşk cinayetinde şoke eden teklif: Çocuğu size verelim, şikayetçi olmayın

Yasak aşk cinayetinde kocadan şok teklif! 'Sevgiliden olan...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.