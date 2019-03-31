Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Metin Levent Yıldız kazandı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Metin Levent Yıldız kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Metin Levent Yıldız bin 230, MHP adayı Hakan Gökalp 879, CHP adayı Ali Rıza Özçelik 148 oy aldı.

- Yıldız'ın öz geçmişi

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 1970 yılında doğdu. 2001 yılında AK Parti Çemişgezek ilçe teşkilatının kurucu üyelerindedir. 2004-2014 arsında ilçede belediye başkanı olarak görev yapmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesinde BELPLAS şirketinde yönetim kurulu başkan yardımcılığını sürdüren Yıldız, evli ve 1 çocuk babasıdır.

