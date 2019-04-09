Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde AK Parti dönemi başladı

2 dönemdir EMEP ve ÖDP’nin başkanlığı kazandığı Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde, bu kez AK Partili Murat Becerikli, seçmenler tarafından tercih edilerek seçimden zaferle çıkıp görevine başladı.

Tunceli’nin bin 700 nüfuslu Mazgirt İlçesinin belediye başkanlığını 10 yıl aradan sonra AK Partili Murat Becerikli yüzde 35,41’lik oyla kazandı.İlçede CHP yüzde 27,87, TKP yüzde 19, HDP ise yüzde 12 oy alabildi.

Seçimi kazanan ve görevine başlayan Becerikli’nin, Bingöl Genç ilçesi nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olduğu ilçe hastanesinin müdürü olarak görev yaparken aday olduğu öğrenildi.

"Hizmetlerin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz"

Yerel seçimlerde halkın teveccühü ile belediye başkanı olduğunu belirten Başkan Murat Becerikli, "Üç yıldır burada hastane müdürü olarak görev yapıyordum. Halkımız bu görevi bize uygun gördü. Sağ olsunlar tercihlerini bizden yana kullandılar. Biz de belediye başkanı olduk. Bundan sonraki süreçte İnşallah halkımıza gereken hizmetlerin en iyisini yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

İlçenin bir çok sorunu olduğunu dile getiren Becerikli, "Başta imar problemi var. Altyapı, üst yapı, çevre düzenlemesi, yol, konut problemi var. Burada yaşayan insanlar genelde civar yerlere, Tunceli’ye, Karakoçan’a, Kovancılar’a, Elazığ’a gidip alışveriş yaptıkları için ilçemiz geri kalmış. Önümüzdeki süreçte bunları çözmeye çalışacağız"ifadelerini kullandı.