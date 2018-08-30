Tunceli'nin modern kent meydanı ve yer altı çarşısı hizmete girdi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de, belediyenin modernize ederek yeniden esnafa tahsis ettiği 85 dükkanın olduğu yer altı çarşısı ile kent meydanı törenle hizmete açıldı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, programda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Kentte 14 aydır hem Vali hem de Belediye Başkan Vekili görevini yürüttüğünü belirten Sonel, kentin en önemli sorunlarını çözmek için çalıştığını söyledi.

Vatandaşların beklentileri doğrultusunda çalıştıklarını ve esnafı mağdur etmeden sorunları çözdüklerini anlatan Sonel, "Yıllardır konuşulan fakat bir türlü faaliyete geçmeyen projeler kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın destekleriyle bir bir bitti." dedi.

Sonel, kentte 14 ay gibi kısa sürede yaklaşık 70 projenin hayata geçirildiğini belirtti.

Kent merkezindeki meydanın ve altındaki yer altı çarşısındaki 85 dükkanın göreve başladığında atıl durumda olduğunu, şehre yakışmayan görüntü sergilediğini aktaran Sonel, "Arkadaşlarımızla buranın hem kent meydanını modernize ettik hem de yer altı çarşımızı, mağazalarımızı pırıl pırıl yaptık. Bu kent meydanı ve yer altı çarşısı düzenleme projemiz hem Tunceli'mize hem esnafımıza hem de burayı kullanacak yöremiz insanına hayırlı uğurlu olsun, güzellikler getirsin." diye konuştu.