Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi, kentte gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.

Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki
İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da stratejik bölgelerin fotoğraflarını yayınladı: Taktiksel tehdit
Devletin ve Cumhurbaşkanlığı'nın kaç uçağı var? Erdoğan'a hediye edilen uçakla birlikte son envanter rakamını Portakal açıkladı
Siirt'in Şirvan ilçesinde bir araç devrildi: Ölü ve yaralılar var
İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor
iOS 12 güncellemesi ne zaman yayınlanacak? iOS 12 hangi cihazları destekliyor? iOS 12 dönemi başladı
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum