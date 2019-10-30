Tunceli'nin sonbahar renkleri fotoğraf tutkunlarını büyüledi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin tarihi ve doğal güzelliklerini fotoğraflamak üzere gelen Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyeleri, kente hayran kaldı.

Son yıllarda kentte sağlanan huzur ortamı ve yapılan yatırımlar, çevre düzenlemeleri ile merak edilen bir kent haline gelen ve renk cümbüşünün yaşandığı sonbaharda ayrı bir doğal güzelliğe bürünen Tunceli, fotoğrafçıların ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Sonbaharda doğada oluşan renk cümbüşü ile tarihi mekanları fotoğraflamak için kente Ankara'dan gelen 14 kişilik fotoğrafçı ekibi, kent merkezinin yanı sıra Pertek, Çemişgezek, Hozat, Ovacık ve Pülümür ilçelerinde tarihi ve doğal güzelliklere ilişkin fotoğraf çalışması yaptı.

Pertek ilçe merkezinde tarihi camiler ile Keban Baraj Gölü'nde bir ada üzerindeki Pertek Kalesi'ni gezerek fotoğraflayan gruba Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan da eşlik ederek ilçe hakkında bilgiler verdi.

Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte son yıllarda yakalanan huzur ortamıyla yerli ve yabancı turistlerin Tunceli ve ilçelerine ilgi gösterdiğini belirtti.