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Tunceli'nin turizm potansiyelini artırmak için 'yamaç paraşütü eğitimi'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 20:59 | Son Güncelleme

TUNCELİ'nin son yıllarda gelişen turizm potansiyelini artmak amacıyla Keban Barajı gölü kıyısında yamaç paraşütü eğitimi verilmeye başlandı.

Ferit DEMİR/PERTEK (Tunceli), (DHA)- TUNCELİ'nin son yıllarda gelişen turizm potansiyelini artmak amacıyla Keban Barajı gölü kıyısında yamaç paraşütü eğitimi verilmeye başlandı.

Bu yıl Türkiye'de özellikle yerli turistlerin büyük ilgi gösterdiği ve yaklaşık 5 milyon yerli turistin ziyaret ettiği Tunceli'de, turizm alanında yeni alanlar oluşturmak için yamaç paraşütü kursu açıldı. Kursa ilginin fazla olması nedeniyle yamaç paraşütü usta öğreticisi olmak isteyenler, haftalık ve aylık kurslara alındı.

Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü'nce Pertek ilçesindeki Keban Barajı gölü kıyısında verilmeye başlanan yamaç paraşütü eğitimi uçuş uzmanı Levent Günher tarafından verildi. Günher, Tunceli'nin Türkiye'nin en güzel doğasına sahip yerlerden olduğunu belirterek, yamaç paraşütü ve doğa sporları açısında da iyi bir araziye sahip olduğunu söyledi. Günher, "20 yıldır uçuş yapıyorum ve bu konuda yüzlerce usta öğretici yetiştirdim. Tunceli'nin doğası beni etkiledi. İnanılmaz bir doğal güzellik ve arazi yapısı var. Yamaç paraşütü için müthiş uygun alanlara sahip. Şu an uçuşlarımız tamamlayarak kursu bitirmeyi hedefliyoruz. Kurslarımız gayet başarılı geçti. Bölgenin uçuş anlamı dışındaki güzelliklerini de tatma fırsatımız olduk" dedi.

Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nazım Arslan, yamaç paraşütü etkinlikleriyle Tunceli'nin turizmde bir marka şehri olacağını söyledi.

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