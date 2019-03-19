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Tunceli'ye tahsis edilen 8 ambulans törenle hizmete alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 19:52 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı'nca gönderilen tam donanımlı 8 ambulans Tunceli'de törenle hizmete alındı.

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA) - SAĞLIK Bakanlığı'nca gönderilen tam donanımlı 8 ambulans Tunceli'de törenle hizmete alındı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "21 aydır hem valilik, hem de belediye başkanlığını yürütüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sayın bakanlarımızın yapmış olduğumuz çalışmalara büyük destekleri var. Hepsine yöremize vermiş oldukları desteklerden ötürü Tunceli halkımız adına şükranlarımı sunuyorum. Ambulanslarımız hayırlı uğurlu olsun" dedi. EKİPLER 10 DAKİKADA OLAY YERİNDE AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, Tunceli'de 2002'de 2 olan ambulans sayısının 39'a çıktığını belirterek, "Tunceli'de 2002 yılına kadar sadece 2 ambulans ile il geneline hizmet veriliyordu. Bu dönemde ambulans sayımız 39'a yükselmiş. 2 UMKE aracımız, 3 paletli ambulansımız, 1 kepçeli paletli ambulansımız mevcut. 12 tane 4x4 ambulansımız var. 21 tane de standart ambulansımız var. Tunceli'de 2018 yılında yaklaşık 11 bin vakaya müdahale edilmiş. Buradan sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Çok fedakarca çalışıyorlar. Her yüz vakadan 97'sine ilk on dakikada ulaşma başarısına sahibiz. Tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımız alkışı hak ediyorlar. Şu anda da 8 tane 4x4 yeni ambulansımız gelmiş durumda. Bunları da ilimize kazandırmış durumdayız. Bu sıfır yeni ambulanslarla birlikte Tunceli'deki ambulansların ortalama yaşı da 4'e düşmüş oluyor. Allah muhtaç etmesin diyoruz ama ihtiyaç olduğunda eksikliğini vermesin" diye konuştu. Konuşmaların ardından ambulansların anahtarları sürücülerine teslim edildi. Vali Sonel, ambulanslardan birinin direksiyonuna geçip, ön koltuğa oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte hizmete alınan ambulanslarla şehir turu attı.

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