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Tunceli'ye tatilci akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 14:19 | Son Güncelleme

TUNCELİ'de son yılarda yakalanan huzur ve güven ortamı ile birlikte geçmiş yıllarda tatillerini batı illerinde geçiren binlerce kişi bu yıl kentte kalmayı tercih etti.

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ'de son yılarda yakalanan huzur ve güven ortamı ile birlikte geçmiş yıllarda tatillerini batı illerinde geçiren binlerce kişi bu yıl kentte kalmayı tercih etti. Çevre il ve ilçelerden de çok sayıda kişi de tatil için Tunceli'yi geldi. Kentteki otellerde doluluk oranı yüzde 100 olurken, Munzur ve Pülümür çayları kıyısında bulunan plajlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen tatilciler, Tunceli'ye akın etti. Kurban Bayramı'nın birinci günü olan Pazar gününden bu yana kente 500 bin araç giriş yaptı. Kente gelenler, Munzur Vadisi Milli Parkı ve Pülümür çayı kıyısındaki plajlarda zaman geçiriyor. Konaklama merkezlerinin tamamen dolduğu kentin 88 bin olan nüfusu, tatilcilerle birlikte 170 bini aştı. Tatilciler, bayramı, sıcak havada çaya girerek serinleyerek geçiriyor.

Viyana'da yaşayan ve tatil için gelen Gülbahar Yılmaz, geçmişte batı illerindeki sahillere tatile gittiğini Tunceli'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Tatilimi hep Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirirdim. Bu yıl arkadaşlarla grup oluşturduk ve Tunceli'ye geldik. İnanılmaz güzel doğası var ve buz gibi Munzur'da serinliyoruz. Bundan sora tatilimi geçirmek için hep Tunceli'yi tercih edeceğim" dedi.

Almanya'da yaşayan ve yine tatil için gelen Zeynep Doğan ise "Tunceli mükemmel bir doğaya sahip. Bozulmamış bir doğası var. İyi ki Tunceli'yi tercih ettim" diye konuştu.

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