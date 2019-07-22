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Tünel çıkışında bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 05:24 | Son Güncelleme

Tünel çıkışında bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü öldü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Sabuncubeli Tüneli çıkışında bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Manisa'dan İzmir istikametine giden ismi henüz öğrenilemeyen 45 KE 418 plakalı motosiklet, Sabuncubeli Tuneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yere düştü, motosiklet sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik nedeniyle tüneli tek yönlü olarak trafik akışına kapattı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan tünel, yaklaşık yarım saat sonra açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
bariyer Kaza Motosiklet

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