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Tünel çıkışında başıboş gezen ineğe otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 11:25 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Göksun tüneli çıkışında başıboş halde gezen ineğe otomobil çarptı.

Tünel çıkışında başıboş gezen ineğe otomobil çarptı

Kahramanmaraş’ta Göksun tüneli çıkışında başıboş halde gezen ineğe otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Göksun tünellerinde meydana geldi. Sürücüsünün plakası ve ismi öğrenilemeyen bir otomobil Göksun ilçesinden Kahramanmaraş istikametine seyir halindeyken tünel çıkışında yolda başıboş gezen bir ineğe çarptı. Otomobilin çarptığı inek havada savrulduktan sonra yere düştü. Kazada otomobildekiler yara almazken, ineğin ayağının kırıldığı öğrenildi. Kaza anı tünellerdeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Jandarma küpe numarasından ineğin sahibini arıyor.

Tünel çıkışında başıboş gezen ineğe otomobil çarptı

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