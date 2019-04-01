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Tünel çöktü araç trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 00:29 | Son Güncelleme

Artvin’in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli’nde göçük meydana geldi.

Artvin’in Hopa ile Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan Kopmuş Tüneli’nde göçük meydana geldi. Tünelin üst tarafı çökmesinin ardından olay yerine ekipler sevk edilirken, karayolu araç trafiğine kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa ilçeleri arasında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan 1300 metre uzunluğundaki Kopmuş Tüneli’nde saat 21.30 sıralarında göçük meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri, tünelin çıkış bölümüne yakın, 30 metrelik alanın yıkılmasına neden oldu. Tünelde göçük altında araç olmadığı belirlenirken, tedbir amaçlı olarak uzman köpeklerle bölgede arama yapıldı. AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri bölgede çalışma başlatırken, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, göçüğün meydana geldiği tünelde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

Tünel çöktü araç trafiğe kapandı

Tünel çöktü araç trafiğe kapandı

Tünel çöktü araç trafiğe kapandı

Tünel çöktü araç trafiğe kapandı

Tünel çöktü araç trafiğe kapandı

Tünel çöktü araç trafiğe kapandı

Tünel çöktü araç trafiğe kapandı

Tünel çöktü araç trafiğe kapandı

Tünel çöktü araç trafiğe kapandı

Tünel çöktü araç trafiğe kapandı

Tünel çöktü araç trafiğe kapandı

Tünel çöktü araç trafiğe kapandı

Tünel çöktü araç trafiğe kapandı
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