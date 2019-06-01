Tünel girişinde kaza: 6 yaralı

Malatya’da bayram için memleketlerine giden ailenin bulunduğu otomobil tüneli girişinde kaza yaptı. Kazada 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya-Kayseri karayolu üzerinde bulunan Karahan tüneli girişinde Emrah Ergiş yönetimindeki 46 ABH 795 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki levhaya çarptı. Kazada sürücü Emrah Ergiş ile araçtaki Cebrail, Nihal, Şilan Zeynep ve Fatma Ergiş yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yardımı ile araçtan çıkartılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

