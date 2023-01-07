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  4. Tünel içinde feci kaza! Duvara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Tünel içinde feci kaza! Duvara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

07.01.2023 02:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu, Kasımpaşa Hasköy Tünelinde seyir halindeyken motosikletin kontrolünü kaybeden sürücü tünel duvarına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Tünel içinde feci kaza! Duvara çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 23.45 sıralarında Beyoğlu Kulaksız Mahallesi Kasımpaşa Hasköy Tüneli, Kağıthane istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Motosiklet ile tünelde seyir halinde olan Taştan Yılmaz (42) henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti. Sağa sola savrulan motosiklet tünel duvarına çarparak durabildi. Kaza da motosikletten yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tünel içinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kaza yapan Taştan Yılmaz’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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ACI HABERİ ALAN YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Tünel içinde kaza yaparak hayatını kaybeden Taştan Yılmaz'ın yakınları olay yerine akın etti. Yılmaz'ın cansız bedenini ve motosikletini gören yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazada hayatını kaybeden Taştan Yılmaz'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Polis ekipleri tarafından tünelde ki trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yapılan çalışmaların ardından trafik tamamen açıldı. (İHA)

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trafik kazası Beyoğlu

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