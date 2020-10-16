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Tünel içindeki otomobil yüklü tır alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 10:42 | Son Güncelleme

Manisa-İzmir karayolu üzerinde bulunan Sabuncubeli tüneli içerisinde üzerinde araçların bulunduğu çekici tır alevlere teslim oldu.

Manisa-İzmir karayolu üzerinde bulunan Sabuncubeli tüneli içerisinde üzerinde araçların bulunduğu çekici tır alevlere teslim oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çekici tır ve ve üzerindeki araçlar tamamen kullanılamaz hale geldi.
Olay sabaha karşı 04.00’da Manisa - İzmir karayolu üzerinde bulunan Sabuncubeli tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manisa istikametinden İzmir istikametine seyir halindeki H.Ç. idaresineki 35 HZ 410 plakalı SCANIA marka üzerinde otomobil bulunan çekici tır, Sabuncubeli tünelinde olduğu sırada birden alevler içinde kaldı. Sürücü H.Ç., tırı tünelin sağına çektikten sonra araçtan inerek alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verilmesi sonrası kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın sırasında tünel geçici olarak kapatılırken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Aracın motor kısmında çıkan yangın sonrası tır ve üzerinde bulunan araçlar tamamen kullanılmaz hale geldi.
Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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