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Tünel içindeki tekneyi görenler şaşkına döndü

31.10.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’de tünel içinde geçen tekneyi görenler şaşkına döndü, sebebi ise sonradan anlaşıldı. Artvin’de Çoruh Vadisinde yapılan tekne turları için kente götürülen tekne Hopa Tünelinden geçtiği sırada ilginç görüntüler oluştu.

Tünel içindeki tekneyi görenler şaşkına döndü

Tekneyi taşıyan tır, tüneli tamamen kaplayınca sürücüler ne yapacağını şaşırdı.

Artvin Valiliği tarafından Çoruh Vadisinde üzerinde gerçekleştirilen tekne turları büyük ilgi görünce 3. bir tekne alınmasına karar verildi. İl Özel İdaresi bünyesinde İbrikli ve Kaledibi İskeleleri projelerinde kullanılacak olan tekne gelmeden büyük ilgi gördü.

Trabzon’daki Sürmene Tersanesinden tır üzerinde getirilen Artvin-3 isimli tekne Hopa Tünelinden geçerken ilginç görüntüler yaşanmasına neden oldu.

Tünel içinde ilerleyen tekneyi gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki aracın geçiş yaptığı tüneli tamamen kaplayan tekne, görüntüler sosyal medyada bir çok kez tıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin tekne

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