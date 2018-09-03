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Tünel inşaatında akıma kapılan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 14:06 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yapımı süren hızlı tren tünel inşaatında çalışan işçi Serkan Öztürk (25), elektirk akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Ramazan TUNCER/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, yapımı süren hızlı tren tünel inşaatında çalışan işçi Serkan Öztürk (25), elektirk akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Olay, bu sabah Nurdağı Şatırhöyük Mahallesi ile Narlı ilçe arasındaki hızlı tren tünelinde meydana geldi. Bir yıldır tünel inşaatında işçi olarak çalışan Serkan Öztürk, elektirk akımına kapıldı. Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi. Öztürk'ün cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bir yıl önce evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Öztürk'ün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Tünel inşaatında akıma kapılan işçi öldü

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