HABER

tünel inşaatında çalışan işçi tren altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 21:40 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Güroymak ilçesinde tren yolundaki tünel inşaatında çalışan işçi, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS’in Güroymak ilçesinde tren yolundaki tünel inşaatında çalışan işçi, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay bugün saat 15.30 sıralarında Güroymak ilçesine bağlı Güzelli Köyü yakınlarında meydana geldi. Tren yolu üzerinde bulunan kar tünellerin bakım onarımının yapıldığı çalışmalarda tünel içersinde çalışan 21 yaşındaki Semih Kaya, bir anda gelen treni fark etti. Kaya, tünelden kaçarak kurtulmak isterken trenin altında kalarak, feci şekilde can verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

PARTNER'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov
Gaziantep'teki cinayetGaziantep'teki cinayet
Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğunBaşkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Önce şikayet etti sonra evlendi ardından düğün takılarıyla kaçtı

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü YouTuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Terör örgütüne bir darbe daha! Son dört günde 57 terörist öldürüldü

Terör örgütüne bir darbe daha! Son dört günde 57 terörist öldürüldü

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

Beyoğlu’nda trafik tartışmasında zabıta amiri bıçaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.