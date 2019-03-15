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Tünel inşaatında göçük altında kalan işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2019 23:27 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde tünel inşatında çalışan işçi Ahmet Türkmenoğlu drenaj borusu döşediği sırada yaşanan göcüğün altında kaldı.

Tünel inşaatında göçük altında kalan işçi öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Honaz ilçesinde tünel inşatında çalışan işçi Ahmet Türkmenoğlu drenaj borusu döşediği sırada yaşanan göcüğün altında kaldı. İtfaiye ve AFAD ekipleri tarafından toprağın altından ağır yaralı olarak çıkartılan Türkmenoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 21.00 sıralarında Ovacık Mahallesi'ndeki Ankara karayolu ile Antalya karayolunu birbirine bağlayacak olan Honaz Dağı Tüneli inşaatında meydana geldi. İşçi Ahmet Türkmenoğlu, tünelin yaklaşık 500 metre derinliğindeki alanda drenaj borusu döşerken, göçük yaşandı. Bu sırada Türkmenoğlu, göçen toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesiyle tünele Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri gönderildi. Tünele giren ekipler, göcük altında kalan Türkmenoğlu’nu çıkardı. Vücudunun yarısından fazlası toprağın altında kalan ve ağır yaralı halde kurtarılan Türkmenoğlu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

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Tünel inşaatında göçük altında kalan işçi öldüTünel inşaatında göçük altında kalan işçi öldüTünel inşaatında göçük altında kalan işçi öldüTünel inşaatında göçük altında kalan işçi öldü

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