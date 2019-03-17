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Tünel inşaatındaki göçükte yaşamını yitiren işçi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 12:02 | Son Güncelleme

Denizli'nin Honaz ilçesindeki tünel inşaatında meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden işçi Ahmet Türkmenoğlu, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

OSMANİYE (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde tünel inşaatında meydana gelen göçük sonucu yaşamını yitiren işçi Ahmet Türkmenoğlu'nun cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde defnedildi.

Denizli'den Kadirli'ye getirilen Türkmenoğlu'nun cenazesi, Cemalpaşa Mahallesi'ndeki evine götürülerek helallik alındı.

Daha sonra Kızyusuflu köyü mezarlığına getirilen Türkmenoğlu'nun cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde 15 Mart'ta, İzmir, Aydın, Buldan, Pamukkale, Uşak ve Ankara hattından Antalya ve Muğla yönüne giden trafiğin Denizli şehir merkezine girmeden devamını sağlayacak Honaz Tüneli inşaatında göçük meydana gelmişti.

Göçük altından ağır yaralı kurtarılan Ahmet Türkmenoğlu, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

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aa Denizli göçük inşaat Kadirli Osmaniye

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