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Tünel kazan defineciler suç aletleri ile yakalandı

03.03.2021 16:38 | Son Güncelleme:
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Tünel kazan defineciler suç aletleri ile yakalandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde evlerinin bahçesinde tünel kazan defineciler yakalandı.Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesinde ikamet eden M.K.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde evlerinin bahçesinde tünel kazan defineciler yakalandı.
Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesinde ikamet eden M.K. ve H.D. isimli kişilerin evlerinin bahçesinde izinsiz kazı yaptıkları bilgisi üzerine Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekibi tarafından şüpheli iki kişinin, evlerinin bahçesinde kapalı garaj bulunduğu ve bu bahçede yaklaşık 5 metre derinliğinde 3 metre çapında ve 3 metre uzunluğunda tünel kazıldığı tespit edildi. Evlerinde ve eklentilerinde yapılan arama ile 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tarihi eser aramasında kullanılan el dedektörü, kazı alanından çıktığı değerlendirilen 1 adet küp ve kırılmış vaziyette küp parçaları, kazı çalışmasında taş ve toprak tahliye etmek için kullanılan 15 metre halat, 1 adet calaskal ve 2 adet makara ele geçirildi. Meydana gelen olay ile ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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