Tünelde 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da tünelde sollama sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil duvara çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gece Ferhat Tüneli'nde meydana geldi. F.Ö. (35), yönetimindeki 35 AEE 521 plakalı otomobil ile sollama yaptığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, cep kısmındaki duvara çarptı. Kazada, sürücü F.Ö. ile yanındaki H.B.M. (20) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 yaralı tedaviye alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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