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Tünelde devrilen kamyon yandı, sürücü canını zor kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 17:32 | Son Güncelleme

ORDU'da Çevreyolu Öceli Tüneli çıkışında kontrolden çıkıp devrilen odun yüklü kamyon, alev alıp yandı.

Tünelde devrilen kamyon yandı, sürücü canını zor kurtardı

Ahmet BAYRAK/ORDU, (DHA)- ORDU'da Çevreyolu Öceli Tüneli çıkışında kontrolden çıkıp devrilen odun yüklü kamyon, alev alıp yandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, araç sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Ordu Çevreyolu Öceli Tüneli'nde meydana geldi. Samsun'dan Ordu'ya odun getiren Baki Kara idaresindeki 55 GL 883 plakalı kamyon, tünel çıkışına 30 metre kala, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenip, devrilen kamyonun motor bölümünde yangın çıktı.
Araç sürücüsünün son anda kurtulduğu yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince kısa sürde söndürüldü. Yanan kamyon kullanılamaz hale gelirken, yaralanan sürücü Baki Kara, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tünelin çıkış noktasına yaklaşan kamyonun kontrolden çıkıp devrildiği, ardından da aracın sürücü bölümünün alev aldığı görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Tünelde devrilen kamyon yandı, sürücü canını zor kurtardıTünelde devrilen kamyon yandı, sürücü canını zor kurtardıTünelde devrilen kamyon yandı, sürücü canını zor kurtardıTünelde devrilen kamyon yandı, sürücü canını zor kurtardı

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