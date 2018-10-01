Tünelde kaza güvenlik kamerasında

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA) BOMONTİ -Beşiktaş Tüneli 'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce dubalara ardından da yol bakım çalışması yapan belediye işçisine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tünelde belediye işçilerinin çalışma yaptıkları, bir süre sonra arkadan gelen bir motosikletin sürücüsünün kontörlünden çıkarak önce dubalara ardından işçiye çarptığı görülüyor. Motosiklet sürücüsü ile işçinin yere savruldukları diğer işçinin ise son anda yana kaçarak kazadan kurtulduğu kameraya yansıyor. Kazanın etkisiyle dubaların yola uçtukları, kazayı gören sürücülerin araçlarını durdurarak yaralılara yardım ettikleri görüntülere yansıyor.

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