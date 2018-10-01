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Tünelde kaza: Yaralı arkadaşının elini biran olsun bırakmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:19 | Son Güncelleme

BOMONTİ-Beşiktaş Tüneli 'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce dubalara ardından da yol bakım çalışması yapan belediye işçisine çarptı.

Hakan KAYA-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) - BOMONTİ-Beşiktaş Tüneli 'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet önce dubalara ardından da yol bakım çalışması yapan belediye işçisine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, bir belediye işçisi yerde yatan mesai arkadaşının elini biran olsun bırakmayarak ona moral verdi. Kaza Bomonti-Beşiktaş Tüneli Dolmabahçe istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Volkan Demir motosikletinin kontrolünü henüz bilinmeyen nedenle kaybetti. Yol kenarındaki dubalara çarpan motosiklet ardından yol bakım çalışması yapan belediye işçisine çarptı. Kazada motosikleti kullanan Volkan Demir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yol bakım Müdürlüğü'nde çalışan Hatip Doğan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından yerde yatan Doğan'ın yardımına ilk olarak mesai arkadaşları ve yoldan geçenler koştu. Doğan'ın elini tutarak ona moral veren bir işçi mesai arkadaşının yanından biran olsun ayrılmadı. Yerde yatan motosiklet sürücüsü Volkan Demir ise cep telefonunu kendisine yardım eden kişiye vererek kazayı yakınlarına bildirmesini söyledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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