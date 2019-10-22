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Tünelde nefes kesen tatbikat

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

Bilecik-Eskişehir kara yolunda senaryo gereği iki kişinin yaralandığı trafik kazası tatbikatı nefes kesti - İki yaralının yangın çıkan araçta sıkıştığı kazada, olay yerine ekiplerin intikali ve çalışmaları 30 dakikadan kısa sürdü - Bilecik Valisi Bilal Şentürk: - "Olası kazalara müdahale edebilmek, can ve mal kaybını minimum seviyeye indirmek adına tüm kurumlarımızın imkan ve kabiliyetini yerinde inceleyebilmek adına böyle bir tatbikat yaptık"

BİLECİK (AA) - Bilecik-Eskişehir kara yolunda bulunan "Osmangazi tüneli"nde gerçekleşen trafik kazası tatbikatı nefes kesti.

Senaryo gereği tünelin içinde meydana gelen trafik kazasını kameralardan gören kontrol merkezi personeli, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine trafiğe kapatılan bölgeye ambulans 7 dakikada ulaştı.

Yangının da çıktığı bildirilen kazaya trafik ve jandarma ekipleri 10 dakikadan az, itfaiye ekipleri ise 15 dakikadan daha kısa sürede geldi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürürken, bölgeye intikal eden AFAD ekipleri de araç içinde sıkışan iki yaralıyı bulundukları yerden çıkardı. Yaralılar, ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yanan aracın tünelden çıkarılması için kurtarıcı çağrıldı. Kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından açıldı.

Tatbikatta ihbarın geldiği andan itibaren yapılan tüm çalışmaların 30 dakikadan daha az zamanda tamamlandığı gözlendi.

Tatbikatı izleyen Bilecik Valisi Bilal Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık yarım saat içinde kentin tüm ilgili birimlerinin olaya müdahale ettiğini ve başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Osmangazi tünelinin 2 bin 400 metre uzunluğunda olduğunu ve kazanın bin 600'üncü metrede meydana geldiğini anlatan Şentürk, "İlimizden geçen en büyük akış burada oluyor. Olası kazalara müdahale edebilmek, can ve mal kaybını minimum seviyeye indirmek adına tüm kurumlarımızın imkan ve kabiliyetini yerinde inceleyebilmek adına böyle bir tatbikat yaptık. Daha iyiye ulaşma arzumuz hep devam ediyor. Zaman zaman böyle tatbikatlara devam edeceğiz.'' diye konuştu.

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Bilecik tatbikat tünel

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