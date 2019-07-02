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Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 16:28 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde, karşı şeride giren bir hafriyat kamyonu zincirleme kazaya sebep oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde, karşı şeride giren bir hafriyat kamyonu zincirleme kazaya sebep oldu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2’si ağır 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kazayı fırsat bilen bir şahsın kamyondan bidonla mazot çalmaya çalıştığı iddia edildi. Diğer vatandaşlar da şahsa tekmelerle saldırdılar.
Kaza, Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda yeni açılan tünelde saat 14.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; bilinmeyen bir nedenle bir hafriyat kamyonu önce önündeki kamyona, sonra da bir kamyonete çarptı. Arkasından da karşı şeride girerek bir tırla kafa kafaya çarpışarak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2’si ağır 5 kişi yaralanırken 4 araçta da büyük maddi hasar meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada iddiaya göre kazayı fırsat bilen bir şahıs kamyondan bidonla mazot çalmaya çalıştı. Olayı fark eden diğer vatandaşlar, şahsa tekmelerle saldırdılar.

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Tünel’de ters yöne giren kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı
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