HABER

Tünelde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 20:12 | Son Güncelleme

BURSA Orhangazi Tüneli’nde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Tural (77) hayatını kaybetti.  Kaza, saat 15.00 sıralarında, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu, Orhangazi Tüneli'nde meydana geldi.

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA Orhangazi Tüneli’nde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Tural (77) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu, Orhangazi Tüneli'nde meydana geldi. Bursa yönünden İstanbul'a giden Hüseyin Tural yönetimindeki 41 K 4909 plakalı hafif ticari araç, Ali Şişkin'in (34) kullandığı 35 TGK 25 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araç hurdaya dönerken, sürücü Tural, içeride sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hüseyin Tural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tural'ın cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından Hüseyin Tural’ın cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Orhangazi Tüneli'nde trafik yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı.

PARTNERZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de bulduZayıflayınca göğüsleri küçüldü, çareyi Türkiye'de buldu
Bartın'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklamaBartın'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama
Bir aile ölümden döndü: 3 yaralıBir aile ölümden döndü: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Trump'tan İran'ın iddialarına yalanlama

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

Hürjet'te kritik aşama tamamlandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.