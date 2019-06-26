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Tünelde trafik kazası tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 13:59 | Son Güncelleme

Bitlis 8 Ağustos Tüneli'ndeki tatbikatta, senaryo gereği trafik kazasında yaralanan vatandaşlar kurtarıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te 8 Ağustos Tüneli'nde, Afet ve Acil Durum (AFAD), UMKE, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile Tünel İşletme Şefliği personelinin katılımıyla trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi.

Ekiplerin trafik kazaları konusunda hazırlıklı olması amacıyla düzenlenen tatbikat 1950 metre uzunluğundaki tünelde yapıldı.

Senaryo gereği, alkollü araç kullanılması sonucu tünelde kaza yapan kamyonette sıkışan sürücü ve diğer yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karayolları Tünel Bakım İşletme Şefi Hülya Hark, gazetecilere yaptığı açıklamada, tünelde meydana gelebilecek yangın ve trafik kazalarına müdahale edebilmek için tatbikat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tatbikata UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD, trafik ekipleri ile Karayolları Tünel Bakım İşletme Şefliği personelinin katıldığını anlatan Hark, şunları kaydetti:

"Tatbikatta 10 araç ve 30 personel yer aldı. Tünelde meydana gelen trafik kazasında araçta sıkışan sürücünün ve diğer yaralıların kurtarılması için tatbikatı düzenledik. Tüneldeki kazayı yaralının bildirmesinin ardından şefliğimizdeki personelimiz 112 Acil Sağlık ekiplerini bilgilendirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin yangını söndürmesinin ardından 112 ekiplerince yaralılar ambulansa aktarıldı. Kamyonette sıkışan kişi de güvenli şekilde AFAD ekiplerince araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür ediyorum."

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