HABER

Tünelde uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:55 | Son Güncelleme

Kastamonu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde durdurulan araçta uyuşturucu hap ve genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi - Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Ilgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbarat çalışmaları neticesinde İstanbul'dan bir aracın kente uyuşturucu getireceği tespit edildi.

Takibe alınan araç, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ne girdiği sırada durduruldu.

Araçta bulunan A.S. (32), Ö.B. (28) ve H.Y. (24) gözaltına alındı, yapılan aramada 100 uyuşturucu hap ile 100 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

Şüphelilerin İstanbul'dan kiraladıkları araçla Kastamonu'ya geldikleri öğrenildi.

PARTNERGüzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!Güzellikleriyle efsaneleşmiş ünlülerin boylarına inanamayacaksınız!
Pursaklar’da parklar bakım ve onarımdan geçiyorPursaklar’da parklar bakım ve onarımdan geçiyor
Ambulansların trafikle imtihanıAmbulansların trafikle imtihanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Jandarma KASTAMONU uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

İçişleri Bakanı duyurmuştu! Valilik'ten flaş açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasıyla ilgili bilirkişi raporu açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Son dakika S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

SON DAKİKA! Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'deki şüpheli ölümlerle ilgili flaş gelişme!

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İmamoğlu'nu ziyaret etti!

İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara!

Gören hayran kalıyor! İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.